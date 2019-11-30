РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Открытые соревнования по автомодельному спорту на радиоуправляемых моделях пройдут 28 декабря на трассе «РаллиКроссАрена» в новой Москве, начался набор участников, сообщается в группе «РаллиКроссАрена» в соцсети «ВКонтакте».

«28 декабря 2019 года приглашаем всех принять участие в открытых соревнованиях на радиоуправляемых моделях на трассе «РаллиКроссАрена». К гонке допускаются участники с моделями 8 масштаба класса (монстры, трагги, багги, шорт-корс) и 10 масштаба класса (шорт-корс, трагги, монстр). Ограничений по типу двигателя нет. Аккумуляторы до 4S (14.8v). Ограничений по возрасту нет. Среди детей будет отдельный зачет при регистрации от трех частников и более», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в формате групповых заездов по три-четыре участника. Сначала проведут квалификационные заезды, по результатам которых всех участников поделят на группы. Затем пройдут основные заезды за право выхода из группы и финальные для определения победителей.



Регистрация пройдет с 9:00 до 10:00, тренировочные заезды с 10:00 до 11:00, брифинг с 11:00 до 11:30, начало гонок в 12:00. По окончании всех заездов производится подсчет результатов и награждение участников. На трассе будет обеспечен доступ к электричеству для подзарядки элементов питания и техническая зона.



Место проведения гонки: новая Москва, Щаповское поселение, поселок Ознобишено, трасса «РаллиКроссАрена». Координаты GPS: 55.394088, 37.433940.