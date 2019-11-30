РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Команда «Любера» победила в финале игры «РосКвиз» среди сторонников и членов партии «Единая Россия» Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В Коломне накануне прошел финал соревнования на логику и сообразительность «РосКвиз» с участием членов и сторонников «Единой России». Капитаном команды «Любера» стал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский, в команде также участвовал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак.

«Мы с однопартийцами и сторонниками одержали уверенную победу! Игра «РосКвиз» – это прекрасная возможность проверить свои способности и в очередной раз убедиться, что в партии «Единая Россия» состоят эрудированные люди, имеющие знания в разных областях: истории, литературы, географии. Задания были непростыми, но наша команда «Любера» проявила логику и продемонстрировала высокий уровень знаний», – сказал Беловодский.

Он пояснил, что заключительная игра была посвящена культуре и истории народов России, а также празднованию 18-летия со дня основания партии «Единая Россия». В финале участвовали команды местных отделений партии, одержавшие победу в окружных отборочных играх, а также депутаты Государственной и Московской областной думы, представители правительства Московской области. Всего в финальной викторине состязались 11 муниципалитетов со всего Подмосковья.

В рамках проведения интеллектуальной игры «РосКвиз» на территории Московской области состоялось 11 битв, в которых приняли участие 57 команд и более 400 человек. «Росквиз» в Подмосковье проводится первый год. Отборочный этап турнира завершился в октябре, а в финале в ноябре встретились мини-сборные – победители своих игр. Соревнование за звание самой эрудированной команды проходило на территории всего региона среди всех избирательных округов.

«РосКвиз» – это командное соревнование на логику и сообразительность. Цель – развитие новых досуговых форм работы, популяризация культурно-содержательного, интеллектуально-обогащёенного досуга. Участниками игры могут быть члены и сторонники партии, члены МГЕР и некоммерческих организаций. Интеллектуально-развлекательная игра состояла из 5 тематических раундов, каждый из которых включал вопросы разной степени сложности, на обсуждение каждого ответа дается от 15 до 60 секунд в зависимости от раунда.