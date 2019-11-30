РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье и Москве продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы до утра 1 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого «желтый уровень из-за гололедицы действовал до 21 часа субботы.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололеда действует в Подмосковье и Москве до 08:00 1 декабря. Кроме того, в Московском регионе объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра до 12 часов 1 декабря.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявлен на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Тульской и Смоленской областей.

В первый день зимы в Московском регионе будет облачно, пройдет снег. Ночью температура составит минус 5-3 градуса, днем — минус 3-1 градус.