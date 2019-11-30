РИАМО - 30 ноя. В субботу утром в столичных воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали и отменили 23 прилета и вылета, согласно данным «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали восемь рейсов, пять отменили. В Шереметьеве задержали пять прилетов и вылетов. В Домодедове задержали пять рейсов, два отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский, задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Утром 30 декабря на столицу и Подмосковье опустился туман, упала видимость.