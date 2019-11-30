РИАМО - 30 ноя. Порядка 6 тысяч рабочих в круглосуточном режиме строят хорды в Москве, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас на Юго- Восточной хорде и на Северо-Восточной хорде работают порядка 6 тысяч строителей в круглосуточном режиме. Мы работу развернули на всех участках», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что сомкнуть хордовое кольцо планируется к 2023 году.