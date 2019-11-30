РИАМО - 30 ноя. Московским центральным кольцом (МЦК) 29 ноября воспользовались более 571 тысяч человек, таким образом, установлен новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров за один день, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы Московского метрополитена.

«Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло 571 343 человека 29 ноября. Этот рекордный показатель был достигнут, в том числе, благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров (МЦД). Прошлый рекорд по перевозке был установлен 3 апреля – тогда МЦК перевезло 560 тысяч пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что МЦК пользовались зрители массовых мероприятий, проводимых в столице. Наибольшее количество пассажиров воспользовалось 29 ноября станциями «Площадь Гагарина» и «Кутузовская» – показатели пассажиропотока там составляют 52 тысяч и 32 тысяч человек.

Он напомнил, что с 21 ноября этого года интервал между поездами «Ласточка» на МЦК составляет четыре минуты, а за пределами часа пик поезда курсируют с интервалом восемь минут. Новый интервал движения поездов на МЦК в будние дни теперь обеспечивает 242 пары поездов. Благодаря этому добавилось более 580 тысяч пассажирских мест.

«Переходу на 4-минутный интервал предшествовала большая работа железнодорожников. Для того, чтобы «Ласточки» по кольцу стали ходить чаще, железнодорожники провели масштабные работы по модернизации инфраструктуры МЦК. На станции «Андроновка» произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена всесезонная мойка и парк отстоя и экипировки составов», - уточнил собеседник агентства.

Также на станции «Белокаменная» модернизированы приемоотправочные пути для стоянки поездов. На станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.