РИАМО - 30 ноя. Молодой мужчина получил травму, попав под поезд на станции Северянин в Москве, сообщил РИАМО в субботу представители пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«30 ноября на железнодорожной станции Северянин Ярославского направления поездом сообщением Нижний Новгород - Москва травмирован мужчина 1987 года рождения. Гражданин доставлен в ГКБ. На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции», - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.