РИАМО - 30 ноя. В Москве планируют замкнуть так называемое хордовое кольцо к началу 2023 года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Таким образом, на двух хордах работы идут, на Южной рокаде работы идут, и у нас есть высокая вероятность, что мы в конце 2022 - начале 2023 года полностью замкнем хордовое кольцо», - сказал Хуснуллин.

По его словам, в прошлом году приступили к строительству Юго-Восточной хорды, которая должна замкнуть связь Северо- Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

«Мы продолжаем строительство Северо-Восточной хорды. С Дмитровского шоссе в сторону Ярославки. Полным ходом развернута работа. Вышли на все участки. Мы построили уже от Косинской развязки до Лосиного острова полноценную дорогу. У нас Северо-Восточная хорда сегодня построена на 70%», - заключил заммэра.