РИАМО - 30 ноя. Надземный перехватывающий паркинг намерены построить в аэропорту Внуково, кроме этого, там интегрируют метро и железную дорогу, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Завершить согласование с аэропортом проектных решений планируется за три месяца.

«Сейчас мы заканчиваем проектирование конечного участка в аэропорту Внуково, хочу сказать, что это будет первая линия метро, которая придет в аэропорт, у нас пока еще ни в одном аэропорту полноценно линии не было. Поэтому мы хотим интегрировать существующую железнодорожную ветку, ветку метро, построить надземный перехватывающий паркинг. И сейчас у нас с аэропортом идет увязка всех проектных решений. Я думаю, что мы в течение трех месяцев эти работы закончим», - сказал Хуснуллин.