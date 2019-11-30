РИАМО - 30 ноя. На строящихся станциях Некрасовской линии метро идут пуско-наладочные работы, запустить поезда с пассажирами могут уже в первом квартале следующего года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По мере того, как будет идти пуско-наладочные работы, будем смотреть, когда запустить с пассажирами (Некрасовскую линию - ред). Мы впервые состыковываем 10-метровый тоннель, где два поезда идут, и 6-метровый. В Москве такой практики нет. Когда эти тестовые испытания будут закончены и проведены, тогда мы точно поедем с пассажирами. Я думаю, что это будет первый квартал следующего года», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что до конца года планируется завершить благоустройство, запустить пешеходный переход через Рязанский проспект.

Первый участок Некрасовской линии метро открыли в июне 2019 года. Заработали четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

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