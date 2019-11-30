РИАМО - 30 ноя. В Крюковском лесопарке заметили ласку, зверька, занесенного Красную книгу Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего в Москве живут около 60 ласк, но точное количество определить сложно – зверьки очень осторожны и пугаются людей. В Крюковском лесопарке животное удалось сфотографировать, когда оно вышло на охоту. При этом жители Зеленограда стали чаще замечать ласок во время прогулок.

«Исходя из данных за последние несколько лет, количество ласок на природных территориях Москвы имеет тенденцию к увеличению. Это преимущественно связано с улучшением кормовой базы и стабильной экологической составляющей на особо охраняемых природных территориях», — отмечают специалисты Мосприроды.

Следы ласок замечали также в заказнике «Долгие пруды», в парках «Измайлово», «Битцевский лес», «Сокольники», «Кузьминки-Люблино» и других. Зверьки могут перемещаться между разными парками по трубам и коллекторам.

Специалисты советуют не подходить к животным и не пытаться погладить – ласки могут укусить. А если вы заметите это животное в городе вне территорий парков, звоните в единую справочную службу столицы по номеру +7 (495) 777-77-77.

Ласки могут появляться вблизи птичьих кормушек – корм приманивает мелких грызунов, на которых ласки охотятся.