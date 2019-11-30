РИАМО - 30 ноя. Вспыхнувший утром в субботу на востоке Москвы пожар потушили, погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар случился по адресу: улица Иркутская, дом 11, корпус два. Горело двухэтажное деревянное здание. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

«В 08.44 пожар был локализован и в 09:26 ликвидирован. К сожалению, при пожаре погиб один человек», — говорится в сообщении.

В тушении участвовали 22 единицы техники и 88 человек.