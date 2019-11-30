РИАМО - 30 ноя. Утром в субботу на востоке Москвы вспыхнул пожар на территории промзоны на улице Иркутской, погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар случился по адресу: улица Иркутская, дом 11, корпус два. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

«Происходит загорание на территории промзоны в двухэтажном неэксплуатируемом отдельно стоящем деревянном здании на втором этаже и кровле», — говорится в сообщении.

В 08:44 пожар локализовали.

«К сожалению, при пожаре погиб один человек. Информация уточняется», — заключается в сообщении.