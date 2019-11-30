РИАМО - 30 ноя. На юго-востоке Москвы ночью 30 ноября вспыхнул пожар в многоэтажке, из огня спасли шесть человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар случился на улице Поречная, дом 13, корпус 1.

«По данному адресу в жилом разноуровневом здании происходило загорание в квартире на шестом этаже личных вещей и мебели на площади 4 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила 04:32, 05:03 возгорание полностью потушили. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.