РИАМО - 30 ноя. До плюс 3 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, возможны снег и дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведению Метеобюро Москвы и области, днем 30 ноября при облачной погоде временами пройдут осадки (дождь, снег). Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области минус 2 - плюс 3. Вечером ожидается местами гололедица», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Относительная влажность воздуха сохранится высокой - 85-90%.

«Погодные условия в Москве и области снова меняются. Температура воздуха по-прежнему превышает привычные показатели, а влажность увеличится. В вечерние часы ожидается понижение температуры в сторону отрицательных значений, на дорогах образуется гололедица. Из-за этого вырастет уровень травматизма. Следует быть внимательнее», - предупреждают синоптики.