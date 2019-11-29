РИАМО - 29 ноя. В Шатуре в лесу потерялась пожилая женщина, уйдя на прогулку, об ее исчезновении заявили родственники, на поиски были выдвинута группа «Мособлпожспаса» и полицейских, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

В единую дежурную диспетчерской службы 28 ноября поступило сообщении от женщины, у которой пожилая мать ушла в лес недалеко от места проживания и пропала. Пенсионерка оставила свой сотовый телефон дома, поэтому дозвониться до нее не представлялось возможным.

«Три человека из лесной охраны совместно с дежурной сменой ПСО-32 Шатурского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудниками полиции, а также родственниками потерявшейся выдвинулись на поиски. Поиски осложнились из-за спустившегося тумана и сумерек. И все же следы удалось обнаружить в лесу вдоль песчаной дороги под линией электропередачи», - отмечается в материале.

Специалисты поняли, что 73-летняя женщина направляется в сторону Шатуры, после чего ближайшие окрестности были обследованы и к вечеру пенсионерку нашли.

«Я просто гуляла и не заметила, как начало смеркаться и наступила темнота. Оглядевшись вокруг, поняла, что нужно идти на свет вдалеке. Шла по насыпи от старой узкоколейной железной дороги и встретилась с лесниками, которые сказали, что искали меня», - пояснила пенсионерка.