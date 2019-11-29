РИАМО - 29 ноя. Директор Мособлгосэкспертизы Игорь Горячев предложил устранить противоречия законодательной базы в части проведения капитального ремонта, эксплуатации и благоустройства объектов регионального и муниципального уровня, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

Горячев озвучил свои предложения на V Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы.

«Объем рассмотренных комплектов проектно-сметной документации на капремонт за последний год существенно возрос. <…> Так, доля договоров экспертизы капремонта составляет 52% в общем объеме услуг Мособлгосэкспертизы, хотя в предыдущие годы такие договоры занимали около 30%. При этом средняя стоимость договоров на проведение экспертизы проекта капремонта в пять раз меньше договора на строительство или реконструкцию, хотя процедуры экспертизы и оформления заключения в обоих случаях аналогичны», - отметил Горячев.

Основные проблемы этого сегмента связаны со значительным отставанием нормативно-правового регулирования и, прежде всего, с расхождением требований федеральных законов к объектам капитального ремонта и благоустройства.

В частности, он указал на ряд значимых несоответствий и противоречий в нормативных требованиях к проведению капремонта, возникших в результате принятия поправок в Градостроительный кодекс РФ и сохраненных без изменений норм Жилищного кодекса и Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

Горячев представил не только подробный сравнительный анализ основных законодательных актов, но и предложения по нормативному регулированию проведения капитального ремонта, эксплуатации и благоустройства объектов регионального и муниципального уровня, подготовленные Мособлгосэкспертизой и Ассоциацией экспертиз строительных проектов.

Например, предлагается отказаться от законодательных положений об обязательности приведения объекта к действующим нормативным требованиям при капремонте, заменив его положением о восстановлении изношенных конструктивных элементов, отделки, инженерного оборудования и благоустройства при проведении капремонта. Необходимо и предусмотреть возможность и случаи выполнения при капремонте работ по реконструкции, а также обязательность выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации на капремонт.

В числе необходимых мер для гармонизации нормативно-правовой базы предлагается введение требования о подготовки в случае частичного (не комплексного) капремонта только сметы без регистрации результатов экспертизы в Едином государственном реестре заключений, а также определить случаи, когда требуется обязательное проведение госэкспертизы документации на капремонт, а когда достаточно получить заключение любой экспертной организации по выбору заказчика.

Помимо этого, по мнению Горячева, в законодательстве следует конкретизировать требования к работам, не регулируемым градостроительным законодательством, но востребованном на региональном и муниципальном уровнях.

«Также необходимо установить порядок (например, выработать методические рекомендации) подготовки, состава, проверки и утверждения документации для проведения текущего ремонта, эксплуатации и благоустройства», - уточнил руководитель Мособлэкспертизы.