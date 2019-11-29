РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. В отделении спортивной медицины поликлиники восстановительной медицины и реабилитации в Балашихе обследовали около 9 тысяч детей, которые профессионально занимаются спортом, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В пятницу Ефимов вместе с медиками осмотрел врачебные кабинеты и клинико-диагностическую лабораторию.

«В отделении спортивной медицины стоит на учете почти 9 тысяч ребят, которые профессионально занимаются спортом и регулярно, перед каждыми соревнованиями, проходят обследования», - сказал Ефимов.

Он добавил, что благодаря современному оборудованию и опыту врачей, которые здесь работают, на ранних этапах обнаруживаются патологии и зачастую ребенка спасают, не допуская его на соревнования.

Заведующая медучреждения Ирина Роглинская отметила, что ранее спортивное отделение располагалось в приспособленном помещении на первом этаже жилого здания.

«Было тесно и неудобно, как врачам, так и ребятам-спортсменам, которые приезжали на обследования. Сейчас мы располагаемся в новом здании поликлиники №5 Балашихинской областной больницы», – добавила Роглинская.

В ходе посещения детского отделения поликлиники депутат пообщался с родителям юных пациентов и рассказал о нововведениях, которые касаются работы молочных кухонь.

«С 1 января 2020 года молочные кухни будут закрыты. Вместо смесей, которые ранее выдавались, льготным категориям будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация. Выплаты будут осуществляться министерством социального развития Московской области. Уже с 1 декабря на портале госуслуг будет закрыта возможность оформления электронного рецепта на предоставление продуктов полноценного питания. А с 1 января там же открыта возможность оформить заявку на получение ежемесячных денежных выплат», - заключил Ефимов.

В отделении спортивной медицины работает три врача и четыре медсестры. Заведующая спортивным отделением – Валентина Горбова - врач спортивной медицины высшей категории, мастер спорта по плаванию.