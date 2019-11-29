РИАМО - 29 ноя. В центре столицы прошло торжественное открытие ГУМ-Катка с участием звезд шоу-бизнеса, кино и спорта, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Когда приходишь на каток, всегда такое состояние будто Новый год уже идет. Традиции выходить на каток нет, но иногда выходим. Я умею кататься, вот Алиску (дочь - ред.) катаю, Оля (жена - ред.) у нас боится кататься, а Макс (сын - ред.) со мной с удовольствием гоняет. В прошлом году мы тут гоняли как сумасшедшие», - сказал журналистам актер Андрей Бурковский.

Каток оформлен в стиле детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши», которой исполнилось 55 лет. В таком оформлении каток пробудет весь зимний сезон. Посетители могут взять в прокат новые коньки - белые фигурные и черные хоккейные.

На открытие также пришли жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна, главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин, актер Сергей Гармаш и другие.

На лед катка в пятницу вечером вышли фигуристы Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев.

Для юных хоккеистов на катке будут проходить бесплатные мастер-классы. Их поведет чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. который расскажет об особенностях данного вида спорта и покажет коронные приемы. Для участия в мастер-классах нужно зарегистироваться на сайте.

Также в этом сезоне на ГУМ-Катке пройдет всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей, празднование Дня студента, Дня всех влюбленных и другие мероприятия.

ГУМ-Каток будет работать каждый день с 10:00 до 23:30 с 30 ноября 2019 года до 1 марта 2020 года.