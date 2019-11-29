Как и в прошлые сезоны, катание на катке будет по сеансам. Первые четыре утренних сеанса в будни можно посетить бесплатно. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 руб., а детский (с 7 до 12 лет) – 200 руб. В выходные дни взрослый билет будет стоить 500 руб., а детский – 300 руб. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января 2018 года взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский – 300 рублей.