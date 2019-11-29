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РИАМО
, Александр Манзюк
©
РИАМО
, Александр Манзюк
По традиции зимний сезон на ГУМ-Катке открыли профессиональные фигуристы – Татьяна Навка, Алина Загитова и Петр Чернышев, которые представили ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: презентация ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на открытии ГУМ-Катка.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Программа «Спокойной ночи, малыши» стала главной темой катка не случайно. На этой программе выросло четыре поколения детей. Вместе с собакой Филей, зайкой Степашкой, поросёнком Хрюшей и вороной Каркушей посетители ГУМ-Катка встретят новый 2020 год.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Пространство катка украсили разноцветными фонариками, флажками, гирляндами и новогодними елками.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Специально для сезона 2019-2020 закупили новые коньки – белые фигурные и черные хоккейные.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Кроме того, на ГУМ-Катке заработали дополнительные кассы по продаже билетов, а раздевалка стала еще более комфортабельной.
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РИАМО
, Александр Манзюк
В течение зимнего сезона здесь пройдут бесплатные мастер-классы по хоккею с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Во время мастер-классов хоккеист расскажет об особенностях своего вида спорта и покажет коронные приемы. Попасть на мастер-класс можно по стандартному билету. Для участия нужно пройти регистрацию на сайте ГУМа.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Как и в прошлые сезоны, катание на катке будет по сеансам. Первые четыре утренних сеанса в будни можно посетить бесплатно. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 руб., а детский (с 7 до 12 лет) – 200 руб. В выходные дни взрослый билет будет стоить 500 руб., а детский – 300 руб. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января 2018 года взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский – 300 рублей.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Попасть на каток можно ежедневно с 10:00 до 23:30. Работать каток на Красной площади будет до 1 марта 2020 года.
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РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: актеры ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на открытии ГУМ-Катка
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Актриса Лидия Федосеева-Шукшина на открытии ГУМ-Катка в Москве
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Бари Алибасов с поклонниками на открытии ГУМ-Катка в Москве
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие ГУМ-катка в Москве
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Открытие ГУМ-катка в Москве
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