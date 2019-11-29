РИАМО - 29 ноя. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома №14 жилищного комплекса «Опалиха О3» в Красногорске, строительство объекта началось в 2015 году ГК «Урбан Групп», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ввод в эксплуатацию позволил обеспечить права 405 участников долевого строительства. Первоначально застройщик – «Урбан Групп» планировал завершить строительство объекта в 2017 году, но не сделал этого», - отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Строительство долгостроя осуществлял Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Генеральным подрядчиком выступил АО «Крокус Интернэшнл».

По словам министра, в результате банкротства «Урбан Групп» в Московской области остались недостроенными 65 жилых домов в шести жилых комплексах. Также застройщик не выполнил обязательства возведению объектов социальной инфраструктуры: девять детских садов и пять школ. К строительству отдельных объектов застройщик так и не приступил.

«Московской области досталось тяжелое наследство от «Урбан Групп»: 16 464 обманутых дольщиков и недостроенные школы, детские сады и поликлиники. Мероприятия по строительству жилых домов осуществляет Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства за счет федерального финансирования», - отметила Федотова.

Она добавила, что реализация мероприятий по строительству соцобъектов также осуществляется фондом, но за счет бюджета Подмосковья.