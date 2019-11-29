РИАМО - 29 ноя. В приемной областного парламента на следующей неделе, 3 и 4 декабря, пройдут приемы жителей Подмосковья, где будут обсуждаться вопросы аграрной политики и потребительского рынка, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Их проведут первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин – 3 декабря и председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян – 4 декабря», - говорится в сообщении.

Приемная будет работать с 15:00 до 18:00 по адресу: город Москва, Проспект Мира, дом 72.

Записаться на прием необходимо предварительно, что можно сделать в рабочие дни с 10:00 до 13:00 по телефону: 8(495) 988-66-01.

Ознакомиться с графиком проведения приемов можно на официальной странице думы в соответствующем разделе.

Кроме того, депутаты думы проведут приемы жителей и в своих избирательных округах – с их графиком также можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.