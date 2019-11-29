РИАМО - 29 ноя. Десятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону городского застройщика ЖК «Терлецкий парк» в споре между ним и конкурсным управляющим 28 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Спор между застройщиком жилого комплекса и конкурсным управляющим АО «Глобинвестстрой» Екатериной Пушновой возник при заключении договора о передаче прав и обязательств застройщика.

«АО «Мосотделстрой №1» не согласился с редакцией договора Е. Пушновой, в котором, помимо прочего, конкурсный управляющий пыталась включить юридические лица в реестр прав кредиторов. Апелляционный суд оставил в силе договор в редакции АО «Мосотделстрой №1», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московской области 26 сентября также встал на сторону городского застройщика.

Заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова также отметила, что такая позиция конкурсного привела к срыву сроков достройки, график работ сдвинули на пять месяцев.

Проектная документация по жилому комплексу находится в госэкспертизе. Регистрируется переход прав на объект и земельный участок. На площадке идет демонтаж конструкций, обустраивается строительный городок.

ЖК «Терлецкий парк» является одним из трех старейших долгостроев столицы. Работы на объекте начались еще в 2004 году, в 2007 году права на строительство перешли АО «Глобинвестстрой».

В октябре 2017 года Арбитражный суд Московской области ввел процедуру конкурсного производства. В 2018 году правительство Москвы приняло решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств городского бюджета.