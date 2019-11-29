РИАМО - 29 ноя. Для жителей Московской области в выходные откроют 26 тематических и универсальных ярмарок, где можно будет купить фермерскую продукцию, овощи и фрукты, молочную и мясную продукцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Тематическая ярмарка «Новогодняя сезонная» пройдет в городском округе Рузский (поселок Дорохово, улица Невкипелого), «Открытие зимнего сезона» - в городском округе Шатура (улица Спортивная, сквер «Олимпийский»), где будут представлены не только продукты питания, но также вязаные изделия ручной работы, шарфы и шапочки, варежки и теплые носки, сувенирная продукция, в том числе, с новогодней символикой, новогодний декор, елочные игрушки, сладости, яблоки в карамели, шоколад ручной работы и многое другое», - отмечается в материале.

В городских округах Лосино-Петровский, Солнечногорск, Зарайск пройдут тематические ярмарки «Товары регионов России», где будет представлена продукция от производителей из 14 регионов России.

В частности, жители Подмосковья смогут купить фермерскую продукцию, овощи и фрукты, молочную и мясную продукцию, а также теплые платки и шапочки, свитера, изделия из верблюжьей шерсти, товары народных промыслов, сувенирную продукцию, глиняные горшки и чашки, трикотаж и товары с новогодней тематикой.

Также на социальной ярмарке во Власихе будут представлены сезонные овощи и фрукты, домашние пельмени, белевская пастила, чаи, мед, варенье, кондитерские изделия, молочная, мясная и рыбная продукция, копченая рыба, а также домашний текстиль, аксессуары, сувенирная продукция и корзины ручной работы.

«Продукция будет реализовываться по социальным ценам. Помимо торговли подготовлена развлекательная программа», - отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Еще 19 универсальных ярмарок пройдут в городских округах Балашиха, Богородский, Дмитровский, Долгопрудный, Зарайск, Истра, Красногорск, Лыткарино, Наро-Фоминский, Одинцовский, Пушкинский, Черноголовка, Сергиево-Посадский, Щелково, Электросталь.