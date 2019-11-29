РИАМО - 29 ноя. В этом году в Московской области будут благоустроены 15 станций Московских центральных диаметров, на девяти работы уже завершены, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«На девяти станциях работы полностью завершены – это станции Одинцово, Баковка, Немчиновка, Водники, Хлебниково, Силикатная, Подольск, Павшино, Опалиха. Остальные находятся в завершающей стадии», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На станции Одинцово выполнено устройство новых тротуаров из плитки, остановочных карманов, а также установлено 20 опор освещения. На станции Баковка обустроена парковка и тротуары из плитки. На станции Немчиновка - парковка, тротуары и освещение.

В городском округе Долгопрудный на станции Водники сделали тротуары и установлено 82 опоры освещения. На станции Хлебниково появились 72 опоры освещения и тротуары.

В городском округе Подольск на одноименной станции отремонтирована плитка на тротуаре по улице Дружба, в Екатерининском сквере, также отремонтирована пешеходная зона около станции. На Силикатной выполнено устройство дорог, парковки и остановочного кармана.

В городском округе Красногорск на станции Павшино появился тротуар, заменили 11 светильников и сделали ограждение. На станции Опалиха обустроили тротуар, парковку и газоны.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск запустили 21 ноября. До 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки.

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