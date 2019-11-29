РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. В микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи в пятницу депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил педагогический коллектив, ветеранов и выпускников старейшей школы №6 со 125-летием и осмотрел отремонтированный холл первого этажа, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы депутата.

На торжественном мероприятии Ефимов передал слова поздравления и благодарности ветеранам и педагогам коллектива от председателя областного парламента Игоря Брынцалова.

«Ваша школа является одной из старейших в городе. За годы существования из ее стен вышли ученые, академики, артисты, поэты, врачи, выдающиеся спортсмены. В 2001 году построено новое здание, но благодаря традициям, заложенным первыми педагогами, здесь сохраняется преемственность поколений, наставничество, любовь и, главное, уважение к истории Саввина, когда-то деревни», - сказал Ефимов.

В ходе визита депутат осмотрел ремонт холла первого этажа школы, который был выполнен в этом году.

Директор школы №6 Людмила Кузнецова рассказала, что работы по ремонту фойе проведены за собственные средства учреждения. Также поставлены 13 пластиковых окон и три двери. Стоимость работ составила 3,3 миллиона рублей.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №6» образована в 1894 году. Она расположена в микрорайоне Саввино, на улице Саввинской, дом №1А. Здесь в 48 классах обучается 1489 человек.