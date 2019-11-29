РИАМО - 29 ноя. Врачи московской больницы имени Иноземцева спасли 36-летнюю женщину, которая поступила после дорожной аварии в крайне тяжелом состоянии – практически все ее ее кости были переломаны в нескольких местах, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные открытые и закрытые переломы костей со смещением обломков, частичное повреждение четырехглавой мышцы правого бедра, ушибы внутренних органов, головы и кровоизлияние в мозг.

«Специалисты приняли решение об экстренной операции для фиксации переломов. В ходе медицинского консилиума врачи решили придерживаться тактики, разработанной мировыми хирургами для пациентов с множественными травмами – Early Appropriate Care», – говорится в сообщении.

Основной идей данной тактики является стабильная фиксация переломов таза и нижних конечностей и временная фиксация внутрисуставных, нестабильных и открытых переломов верхних конечностей аппаратом наружной фиксации. Такая методика позволяет начать раннюю активизацию пациента, снижает риск развития осложнений и значительно улучшает дальнейших прогноз.

Прямо из кабинета компьютерной томографии в срочном порядке женщина была направлена в операционную. В ходе двухчасового хирургического вмешательства врачи выполнили закрытую репозицию переломов – сопоставили фрагменты костей, зафиксировали кости нижних конечностей через малоинвазивные доступы, затем провели остеосинтез предплечья с помощью спиц и аппарата наружной фиксации.

На утро после операции пациентка пришла в себя в ясном сознании. Врачи сразу же приступили к ранней активизации пациентки прямо на реанимационной койке для эффективной реабилитации.

На вторые сутки после операции в состоянии пациентку перевели в травматологическое отделение. Сейчас она проходит восстановительное лечение. В ближайших планах врачей – выполнить окончательную фиксацию переломов. После прохождения курса реабилитации женщина сможет снова встать на ноги и вернуться к привычной жизни.