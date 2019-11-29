РИАМО - 29 ноя. В Наро-Фоминском управлении ЗАГС зарегистрирован новорожденный Лев, фамилия мальчика - Король, говорится в сообщении пресс-службы управления ЗАГС Московской области.

Имя мальчику было выбрано неслучайно, в сочетании с фамилией новорожденного Король, оно стало звучать более мужественно и необычно.

«Специалисты Наро-Фоминского управления ЗАГС вручили маме новорожденного свидетельство о рождении Короля Льва, а также документы малыша, оформленные в рамках оказания комплексной услуги «Рождение ребенка», – говорится в сообщении.

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