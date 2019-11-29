РИАМО - 29 ноя. В Подмосковье проверили на нарушения свыше 12 тысяч земельных участков, нарушения обнаружили на 7,8 тысячах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Более 12 тысяч земельных участков проверили муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала года для подтверждения нарушений земельного законодательства. Из них 7,4 тысячи земельных участков площадью 130,7 тысяч гектаров составили земли сельхозназначения. На 7,8 тысячах участков нарушения подтвердились», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Сумма наложенных штрафов превысила 63 миллиона рублей, при этом 45 миллионов рублей составил штраф, наложенный на правообладателей земель сельскохозяйственного назначения.

Наибольшее количество штрафов было назначено за непроведение мероприятий по защите плодородия земель, неиспользование земли, а также ее нецелевое использование. Кроме того, за непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком собственники земель оштрафованы на сумму 58 миллионов рублей.

Министр отметил, что лидерами по количеству проведенных проверок стали городские округа Клин, Раменский, Воскресенский, Волоколамский и Можайский. В Клину земельные инспекторы проверили 1141 участок, в Раменском – 910 участков, в Воскресенске – 527, в Волоколамске – 522, в Можайске – 469 участков.

Муниципальные земельные инспекторы проводят плановые и внеплановые проверки земель, в том числе, по обращениям граждан.