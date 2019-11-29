РИАМО - 29 ноя. В краеведческом корпусе Сергиево-Посадского государственного музея открылась выставка «Маршалы Победы», посвященная битве за Москву и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Новая выставка «Маршалы Победы» - это совместный проект трех музеев: Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (музей Победы) и Государственного музея обороны Москвы», - говорится в сообщении.

На открытии выставки присутствовали ветераны войны и кадеты школы №18. Экспозиция посвящена не только талантливым полководцам, отмеченным высшей правительственной наградой, но и рядовым солдатам и труженикам тыла, которые вместе с главнокомандующими ковали победу в невероятно тяжелых условиях.

В создании выставки наравне с музеями принял участие художник-ювелир Владимир Паламарчук. Он представил коллекцию, состоящую из правительственных наград, в том числе и наград Великой Отечественной войны.

Дата открытия выбрана не случайно - 27 ноября 1941 года в городе Загорск (ныне Сергиев Посад) началось формирование первой ударной армии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова, армии которая не только справилась с боевой задачей под Москвой, но и прошла славный путь от столицы до Балтийского берега.

Выставка «Маршалы Победы» продлится до 10 мая 2020 года.