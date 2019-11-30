РИАМО - 30 ноя. В честь Дня матери в субботу Московская областная филармония представит в музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» концерт ансамбля «Садко», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

В программу Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» войдут самые популярные композиции: «Мамины глаза», «Как много девушек хороших», «Хороши весной в саду цветочки», «Живет моя отрада», «Подмосковные вечера». Прозвучат оригинальные инструментальные произведения, народные и авторские песни, будут исполнены яркие танцевальные номера. Начало концерта в 14:00.

«Особый колорит концерту придаст уникальный оркестр, в составе которого различные народные инструменты. Зрители услышат соло баяна, свирели, балалайки», - говорится в сообщении.

Также в концерте примет участие солистка Московской областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Журавлева. Участниками концерта станут солисты ансамбля Вера Каяцкая и Сергей Петрищев.

Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» основан в 1991 году музыкантом Михаилом Серым. В коллектив вошли молодые профессиональные музыканты, артисты балета и солисты-вокалисты. В 2002 году коллектив получил статус государственного.

В составе оркестра: гусли звончатые и клавишные, балалайки, домры, разнообразные духовые и ударные инструменты. Каждый из музыкантов — солист, практически все являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Дирижер — Денис Забавский.

В танцевальную группу входят высокопрофессиональные артисты балета — выпускники лучших хореографических училищ России. Художественный руководитель — Дарья Волынская. Балетмейстер — Людмила Алянчикова.