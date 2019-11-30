РИАМО - 30 ноя. В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в субботу состоится юбилейный XX Детский фестиваль классической музыки «В гостях у Антона Павловича» для одаренных детей Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

«На фестиваль приглашены учащиеся старших классов музыкальных школ и детских школ искусств, лауреатов районных, областных и международных конкурсов. Юные артисты исполнят произведения композиторов-классиков для фортепиано и скрипки, виолончели, гитары, флейты и русских народных инструментов», – говорится в сообщении.

Фестиваль не имеет конкурсных номинаций, дипломы и сувениры вручат всем участникам. Ребята получат возможность показать свои музыкальные достижения профессионалам в области музыкального искусства.

Его цель – продемонстрировать, чем живут дети, и что происходит в их музыкальном мире. Каждый участник своим выступлением покажет индивидуальное видение музыки, уникальную интерпретацию музыкального произведения, что само по себе очень ценно.

По окончании вечера состоятся творческие встречи со специальными гостями мероприятия, в числе которых – участница проекта «Большая опера 2019» на канале «Культура», солистка Китайской филармонии города Чэнду Инна Дименкова и народный артист России, российский домрист, композитор, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Цыганков.

«В гостях у Антона Павловича» – это настоящий музыкальный праздник, где раскрываются таланты молодых дарований. Фестиваль проходит при поддержке Национального фонда поддержки правообладателей.

Вечер состоится в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» не случайно. Музыка сопровождала семью Чехова всю жизнь. Сам писатель любил пение, слушать игру на рояле, скрипке, виолончели. В Мелихове устраивались музыкальные вечера, где собирались многочисленные гости. Продолжая чеховские традиции, музей на протяжении 20 лет проводит детский музыкальный фестиваль.