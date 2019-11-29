РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. На улице Пионерской в поселке Томилино городского округа Люберцы плохо зафиксирована крышка люка, на это обратили внимание жители, сообщается в группе «Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Пионерская, около дома 24 вот-вот провалится крышка люка», - говорится в сообщении.

В комментариях к посту территориальное управление «Томилино-Октябрьский» сообщило, что данная информация передана в ресурсоснабжающую организацию для принятия мер. О результатах жителям сообщат дополнительно.