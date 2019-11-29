РИАМО - 29 ноя. В день памяти Зои Космодемьянской глава департамента музеев минкультуры России Владислав Кононов совместно с министром культуры Московской области Еленой Харламовой проинспектировал ход строительства Мемориального музея Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В рамках инспекции также прошло совещание с руководством музея и представителями подрядной организацией, которая ведет стройку.

«Сегодня день памяти, день казни Зои Космодемьянской. Создание нового музея в деревне Петрищево – это, безусловно, в первую очередь, внимание к подвигу Зои. Но это еще и наглядное подтверждение тезиса о том, что музеи могут и должны быть ресурсами развития территории», - сказал Кононов.

Он добавил, что создание музея способствовало созданию сопутствующей инфраструктуры в Петрищеве и окрестных деревнях.

«Это и газификация, и вся сопутствующая инфраструктура, начиная от дорожных указателей до коммерческих составляющих инфраструктуры в виде точек общепита и мест размещения. Постоянный трафик туристов, заезжающих сюда с трассы М1, автобусы с детьми из Москвы и других крупных городов, - все это станет обыденной жизнью Петрищева. Так и должно быть», - отметил Кононов.

Глава департамента музеев минкультуры России высоко оценил темпы строительства.

«Мы видим, что взяты хорошие темпы строительства. Строители обещают, что в конце года объект будет сдан», - сообщил Кононов.

Он напомнил, что в 2015 году шефство над музеем взяло Российское военно-историческое общество, а ровно три года назад после капитального ремонта, осуществленного РВИО, при участии министра культуры РФ Владимира Мединского был открыт дом Куликов, в котором Зоя Космодемьянская провела последнюю ночь.

В совещании, посвященном завершающему этапу строительства музейного комплекса и концепции будущей экспозиции, приняли участие министр культуры Московской области Елена Харламова, генеральный директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов, представители Российского военно-исторического общества.

Современная экспозиция будет полностью готова к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны – 9 мая 2020 года. Планируется, что новый музей станет пантеоном героев периода Великой Отечественной войны, важнейшим символом жертвенного подвига которых стала Зоя Космодемьянская.