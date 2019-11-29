РИАМО - 29 ноя. Пять новых направлений добавили в список тем научных исследований и разработок, по которым можно получить грант Московской области в 2020 году, акцент сделали на их практическом внедрении, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Цифровые технологии, новые источники энергии, биомедицина, разработка реабилитационных методик и лечение социально-значимых заболеваний дополнили список тематик научных исследований и разработок, по которым будут предоставляться гранты правительства Московской области в сферах науки, техники и инноваций в 2020 году», - говорится в сообщении.

Такое решение было принято на заседании областного научно-технического совета с участием члена комитета Государственной думы России по образованию и науке Владимира Кононова и заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

В ходе заседания также внесены изменения в критерии оценки молодых ученых и специалистов, претендующих на получение соципотеки. В следующем году при оценке заявителей вырастет значение критерия «практическое применение результатов научно-технической деятельности».

«С учетом научно-технического потенциала, в том числе количества академических институтов, расположенных на территории Московской области, приоритетной задачей является обеспечение трансфера научных исследований и разработок в организации реального сектора экономики», - отметил Хромов.

Получателями грантов правительства Московской области в сферах науки, техники и инноваций в 2019 году стали пять региональных компаний. Размер одного гранта составляет 10 миллионов рублей.