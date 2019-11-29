РИАМО - 29 ноя. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на бульваре Космонавтов, 4а в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Медицинский центр включает два отделения поликлиники: для взрослых на 273 посещения в смену и для детей – на 140. Открытие запланировано на второй квартал 2020 года», − сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Медицинский центр позволит жителям получать широкий спектр лечебных, диагностических и консультативных услуг. Проект полностью приспособлен для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения.

На сегодняшний день на территории микрорайона «Изумрудные холмы» построено восемь инфраструктурных объектов: три детских сада, общеобразовательная школа на 1,1 тысячу мест с собственным музеем, две начальных школы, детская художественная школа, хореографическая школа «Вдохновение».