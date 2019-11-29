РИАМО - 29 ноя. В столице прогнозируют сильные дожди вечером в пятницу, которые будут лить около суток, в итоге может выпасть до 20% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве сегодня еще оттепель, до плюс 1-3 градусов, небо продолжит хмуриться, вечером начнутся сильные дожди, которые будут продолжаться целые сутки. В результате за пятницу и субботу в столице выпадет до 1/5 месячной нормы осадков», - говорится в сообщении.

В ночь на 1 декабря к столице начнет прорываться холодный атмосферный фронт, в городе быстро похолодает до минус 3 – минус 5 градусов, пойдет снег, лужи замерзнут.

По прогнозам синоптиков, слой наледи в Москве может достичь 10 миллиметров – это очень много.

Автолюбителям, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, рекомендовали скорее «переобуться».