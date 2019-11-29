РИАМО - 29 ноя. Скоро в столице стартует зимний фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках которого пройдут игры «Рождественского керлинга», регистрация на них открывается 8 декабря, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На фестивале вот уже второй год подряд будет работать отдельная площадка, посвященная этому виду спорта. Прошлой зимой, в активностях площадки «Рождественский керлинг», организованных Федерацией керлинга России, поучаствовали 67,5 тысяч москвичей и гостей города», - говорится в сообщении.

В этом сезоне поиграть в керлинг, поучаствовать в мастер-классах и мини-турнирах, а также посмотреть выступления профессиональных спортсменов и соревнования любительских команд, можно будет на Школьной улице. Площадка будет работать с 12:00 до 21:00 в дни проведения фестиваля - с 13 декабря по 12 января. Участие в занятиях, помощь инструктора и вся необходимая экипировка – бесплатно.

Две ледяные дорожки для керлинга заработают на площадке «Путешествия в Рождество» на улице Школьная между домами 35 и 41. Длина каждого поля составит 35 метров, ширина - четыре метра, а для их заливки используют порядка 30 тонн воды.

Дорожки оборудуют всем необходимым инвентарем. В распоряжении посетителей – два комплекта по 16 камней, щетки, слайдеры и жилетки разных цветов.

Инструкторами будут профессиональные спортсмены, которые разъяснят правила игры новичкам и дадут полезные советы, тем, кто тренируется уже давно. Также они будут ежедневно проводить мастер-классы и спарринги для всех желающих.

По выходным у гостей площадки будет возможность потренироваться в компании победителей и призеров чемпионатов мира. Кроме того, в рамках специальной программы, на этой площадке посоревнуются команды СМИ, вузов, школ и многодетных семей. Также гости фестиваля смогут поучаствовать в конкурсах «Самый лучший бросок», «Прорыв года» и других состязаниях.

На тренировки приглашены все желающие, участие в играх - без возрастных ограничений. Записаться на мастер-классы и мини-турниры все желающие смогут на официальном сайте Федерации керлинга России http://curling.ru. Регистрация откроется 8 декабря.

Если кто-то не успеет зарегистрироваться, можно просто прийти на площадку. Одна из дорожек будет работать в режиме живой очереди в будние дни с 18:00 до 21:00 и в выходные в течение всего дня.