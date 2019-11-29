РИАМО - 29 ноя. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла встреча «Он открыл нам дорогу в космос», посвященная легендарному космонавту Алексею Леонову, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Своими воспоминаниями об Алексее Леонове, историями о полетах на МКС и выходах в открытый космос поделились летчики-космонавты, Герои Советского Союза и России Анатолий Соловьев и Геннадий Падалка.

«Хочу отметить, что самым главным в программе «Союз — Аполлон» 1975 года была координация научных программ двух стран. Этот опыт оказал влияние на все будущие исследования. Но я бы хотел сказать и о том, что Алексей Леонов был человеком мужественным, умел принимать решения. Это очень важно. Именно он решил очень важный вопрос и преподал урок, как готовиться к полету и как выходить из трудных ситуаций. Я говорю о его возвращении на корабль из открытого космоса. Леонов самостоятельно принял решение стравить воздух, чтобы скафандр стал меньше», — вспомнил Соловьев.

Падалка, которому принадлежит мировой рекорд по количеству времени, проведенному в космосе, напомнил, что Леонов всегда был желанным гостем в любой аудитории, а его жизнь была полна приключений.

«Леонов был для нас и учитель, и командир. Как учитель он показывал, как нужно действовать, а как командир помогал достигать высоких результатов». Рассказал космонавт и о космической рутине: «Конечно, о выходе в открытый космос мечтает каждый космонавт. Но полет в космос — это далеко не только романтика, в первую очередь это однообразная ежедневная работа: подготовка станции, разгрузка, множество мелких операций», — подчеркнул Падалка.

Кроме этого гости услышали о том, как идет подготовка к полетам, как будущие космонавты учатся выживать в экстремальных ситуациях, тренируют стрессоустойчивость, проходят парашютную подготовку, учатся адаптироваться к старту и посадке.