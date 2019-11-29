РИАМО - 29 ноя. Еще 18 многодетных семей девяти городских округов Подмосковья получат земельные участки в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Еще 18 земельных участков проработаны за прошедшую неделю Минмособлимуществом и органами местного самоуправления, чтобы обеспечить многодетные семьи Подмосковья», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Участки от 10 до 15 соток получат шесть многодетных семей Серебряных Прудов, три семьи в Одинцовском округе, две семьи в Ступине и две семьи в Рузе, а также по одной семье в Зарайске, Сергиевом Посаде, Волоколамске, Шатуре и Коломне.

Также проработано образование нового массива площадью 1,1 гектара в Полтеве городского округа Балашиха для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям.

Массив будет размежеван, поставлен на кадастровый учет и распределен среди семей с тремя и более детьми уже в 2020 году.