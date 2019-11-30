РИАМО - 30 ноя. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в субботу откроют уникальный единый тропический туннель, который соединит между собой пять главных оранжерей: Пальмовую, Суккулентную, Субтропическую, Викторную, Выставочную, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Теперь, чтобы перейти в другую оранжерею, посетителям больше не нужно выходить на улицу.

«Запуск маршрута приурочен к открытию праздничной выставки «Японский сад, царство мхов и новогодние растения»: Выставочная оранжерея наконец-то соединится с Викторной с самыми большими кувшинками в мире викториями амазонскими, какао, мангровыми деревьями», - говорится в сообщении.

Выставка сотен живых мексиканских «рождественских звезд», цветущих ароматных кустарников, воздушных аквариумов с рыбами над водой, редких папоротников и новогоднего дерева с десятками алых цветков будет проходить с 30 ноября до 19 января.

С 28 по 30 ноября Пальмовую и Викторную оранжереи можно посетить до 01:00 по сниженной цене - 50 рублей.

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