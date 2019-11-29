РИАМО - 29 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписания Московского областного УФАС России о нарушении компаниями «Бриллиант» и «Гигиена Мед» антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС РФ по Подмосковью.

«Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства в материалах, представленных электронными площадками ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «ЕЭТП», - говорится в сообщении.

Управлением ФАС по результатам анализа было вынесено решение о нарушении ООО «Бриллиант» и ООО «Гигиена Мед» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

Компании «Бриллиант» и «Гигиена Мед» обратились в суд, не согласившись с этим решением.

Арбитражный суд города Москвы отказал данным компаниям в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.