РИАМО - 29 ноя. В городском округе Истра отремонтировали два моста, один – через реку Маглушу, второй – через реку Разварню, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мост через реку Маглушу расположен на 3,3 километре дороги Волоколамское шоссе – Брыково – Новый Иерусалим, мостовой переход через реку Разварню на 92,1 километре Волоколамского шоссе», – говорится в сообщении.

Мост через реку Маглушу протяженностью порядка 37 метров находится рядом с поселком Красный. Автодорога, на которой он расположен, служит проездом к городу Истра и железнодорожной станции «Холщевики» для жителей 14 населенных пунктов.

На мосту выполнено переустройство мостового полотна, выравнивающего слоя, гидроизоляциии и покрытия дорожной одежды, увеличены габариты моста, что позволило выполнить уширение проезжей части на 1,5 метра. Также были выполнены другие работы.

Мостовой переход через реку Разварню находится на территории деревни Деньково, соединяет ее с административным центром Новопетровского поселения и большим бетонным кольцом (А-108), ежедневно здесь проезжает свыше 18 тысяч автомобилей.

На объекте отремонтированы опоры и пролетное строение, обустроена новая гидроизоляция, заменено асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасного движения установлены барьерное и перильное ограждения.

В программу ремонта этого года вошло 26 искусственных сооружений, 8 из которых будут отремонтированы капитально и 18 в рамках плановых работ. 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще на 11 – работы завершатся в 2020 году.