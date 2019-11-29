РИАМО – 29 ноя. Россияне могут ознакомиться с законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия в стране на сайте Совета Федерации, сообщается на сайте kp.ru.

«Согласно проекту, виновным в семейном насилии будут выдавать предписание о запрете контактирования с жертвой, включая телефонные разговоры и интернет-переписку. Запрет будет действителен до года», - говорится в сообщении.

По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, создание проекта закона необходимо для его открытого обсуждения.

В частности, в финальной версии документа о домашнем насилии появились такие понятия, как «примирение сторон» и перечислены виды насилия - физическое, психическое и имущественное.

Также полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения обязаны будут заниматься профилактикой и помощью пострадавшим.

Работники этих инстанций будут бороться не только с последствиями, а самое главное предупреждать подобные инциденты.

Кроме того, общественные и некоммерческие организации, квалифицирующиеся на профилактике семейно-бытового насилия, будут способствовать примирению жертвы насилия с обидчиком и проводить индивидуальную работу для выяснения и устранения причины насилия.

Защита жертв будет производиться без учета возбуждения уголовного дела, если есть угроза повторного насилия или его инциденты продолжаются.