РИАМО - 30 ноя. В столице в субботу у Соловецкого камня на Лубянке пройдет согласованный массовый пикет в память о жертвах массового голода в СССР, сообщается в группе партии «Парнас» в «ВКонтакте».

«Мы зажжем свечи, возложим цветы, колосья пшеницы и вспомним погибших ужасной смертью сограждан», — говорится в сообщении.

Памятные мероприятия пройдут и в других российских городах.

Организаторами акции выступают «Парнас» и общественный проект «Декоммунизация».