РИАМО - 30 ноя. Зрители Мелиховского театра в городском округе Чехов в субботу смогут побывать на открытой репетиции спектакля за несколько месяцев до официальной премьеры, новая постановка приурочена к 150-летию Ивана Бунина и создана по мотивам произведения «Темные аллеи», говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».

«Режиссер Кирилл Лоскутов и артисты Мелиховского театра приглашают в путешествие, в котором персонажи «Темных аллей» И. Бунина соединятся волею судьбы на одном корабле и перенесутся в прошлое», – говорится в сообщении.

Работа над спектаклем – это продолжительный постановочный процесс. Во время репетиции делают ставку не на результат, а на сам процесс создания спектакля.

Пока спектакль не зафиксирован в своей окончательной форме, он меняется, от репетиции к репетиции. Можно сказать, что каждая репетиция – это новый спектакль, который никогда больше не повторится, и который не увидят зрители.

Во время открытой репетиции зритель сможет прикоснуться к закулисной жизни и творческому процессу. Это будет настоящая репетиция с остановками действия и режиссерскими ремарками. Всех желающих ждут в Мелихове 30 ноября в 17:00.