РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 ноя. В подмосковном Дзержинском произошла дорожная авария с участием двух машин, из-за ДТП затруднено движение, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

Инцидент произошел в 16:00 на Северном проезде в Дзержинском.

«Были перекрыты две полосы на Северном проезде. ГИБДД на месте не работали. Пострадавших я не видел», - сказал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор длиной около километра образовался на Северном проезде. Этот участок проехать можно за 5 минут.