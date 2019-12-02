Верить нельзя подозревать: как проверить благотворительную организацию

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пресс-служба администрации Ленинского района

С приближением Нового года традиционно активизируются всевозможные благотворительные фонды. Да и сами люди стремятся творить добро в это волшебное время. Но многие сомневаются, попадут ли их деньги адресатам. И на то есть основания. Юрист Нина Валиуллина отмечает:

«Для нуждающихся помощь – шанс выбраться из сложной ситуации и сохранить жизнь. Для мошенников – способ заработать на людской доверчивости и сострадании. И таких, кто собирает деньги под видом благотворительных организаций в сети – больше, чем вам кажется».

Каждому, кто хочет делать добро, эксперт рекомендует ознакомиться со статьей 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Такую деятельность могут вести как юридические, так и физические лица. Поэтому если не фонд, а человек собирает деньги для оказания помощи – это, в принципе, законно. Но тут нужно быть внимательным, предупреждает эксперт и добавляет:

«Если пожертвования собирает физическое лицо, оно должно действовать только от своего имени. Например, Лисина Валентина Петровна организует сбор средств для семьи Краско. Для перевода денег должен быть указан р/с Лисиной. Тут вы сами решаете, верить этой женщине или нет».

Юрист отмечает, что если деньги собирает юридическое лицо и обозначается группа благотворителей, они должны быть зарегистрированы по закону как некоммерческая организация (НКО). Валиуллина предупреждает:

«ИП и ООО не вправе вести сбор денежных средств как фонды. Они могут сами жертвовать на благотворительные цели, содействовать проектам помощи. Но только как участники, ни в коем случае не как организаторы».

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