Верить нельзя подозревать: как проверить благотворительную организацию

Кто занимается благотворительностью
С приближением Нового года традиционно активизируются всевозможные благотворительные фонды. Да и сами люди стремятся творить добро в это волшебное время. Но многие сомневаются, попадут ли их деньги адресатам. И на то есть основания. Юрист Нина Валиуллина отмечает:
«Для нуждающихся помощь – шанс выбраться из сложной ситуации и сохранить жизнь. Для мошенников – способ заработать на людской доверчивости и сострадании. И таких, кто собирает деньги под видом благотворительных организаций в сети – больше, чем вам кажется».
Каждому, кто хочет делать добро, эксперт рекомендует ознакомиться со статьей 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Такую деятельность могут вести как юридические, так и физические лица. Поэтому если не фонд, а человек собирает деньги для оказания помощи – это, в принципе, законно. Но тут нужно быть внимательным, предупреждает эксперт и добавляет:
«Если пожертвования собирает физическое лицо, оно должно действовать только от своего имени. Например, Лисина Валентина Петровна организует сбор средств для семьи Краско. Для перевода денег должен быть указан р/с Лисиной. Тут вы сами решаете, верить этой женщине или нет».
Юрист отмечает, что если деньги собирает юридическое лицо и обозначается группа благотворителей, они должны быть зарегистрированы по закону как некоммерческая организация (НКО). Валиуллина предупреждает:
«ИП и ООО не вправе вести сбор денежных средств как фонды. Они могут сами жертвовать на благотворительные цели, содействовать проектам помощи. Но только как участники, ни в коем случае не как организаторы».
Как проверить статус благотворительного фонда
У некоммерческих организаций есть ИНН, ОГРН, устав. Ознакомиться с этой информацией можно, введя в поисковик название фонда. Сейчас нет недостатка во всевозможных бесплатных справочных системах, которые размещают сведения о деятельности фирм, отмечает юрист. Там же можно найти рейтинги организации, отзывы, информацию о ее участии в судах – как ответчиком, так и истцом. Валиуллина советует:
«Чтобы проверить организацию, зайдите на сайт nalog.ru в раздел «Проверь себя и контрагента». Вы увидите, действительно ли такая организация есть, соответствуют ли ее виды деятельности целям благотворительности, работает она или ликвидирована. Чтобы проверить информацию тщательнее, можно помимо сайта налоговой найти организацию на сайте Минюста».
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Что должно сразу насторожить
На сайте организации (а они сейчас есть практически у всех) должна быть актуальная информация, свежие новости, раздел с отчетностью и документами НКО, полные банковские реквизиты, сведения о проектах и ходе их реализации, упоминание состава команды и партнеров. Юрист рассказывает о моментах, на которые нужно обратить внимание при посещении сайта или представительств благотворителей в соцсетях:
– Если сам сайт используется для внесения пожертвований, то есть предполагает ввод персональных и платежных данных, он должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. Об этом свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке.
– Также обратите внимание на наличие сертификата PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) на странице, на которой вводите данные своей банковской карты. Как правило, гарантии безопасности заявлены под полем для ввода данных или внизу страницы.
– Если указаны только электронные кошельки, личные счета или номера телефонов, к которым привязаны карты, – это повод насторожиться. Честные организации никогда не собирают деньги на личные карточки, даже сотрудников. Только на счет организации, только лично в руки бухгалтеру в офисе организации, только в опечатанные стационарные копилки.
– В группе в соцсетях или на сайте нет комментариев (они либо закрыты, либо их удаляют), и нужно отправить смс, пройти верификацию или пройти по предложенной ссылке, чтобы прочитать объявление о помощи.
Как благотворители ведут отчетность
НКО должны вести бухгалтерский отчет и регулярно сдавать отчетность. Все поступившие пожертвования должны быть документально оформлены. А в случае реализации этих средств на благотворительные цели должны быть подтверждающие отчетные документы. Юрист предупреждает, что последнее касается не только юридических лиц, но и частных благотворителей. Валиуллина добавляет:
«По закону НКО обязаны публиковать отчеты раз в год в открытом доступе. Например, на своем сайте. Отчет содержит в себе информацию о реализованных проектах и их эффективности, о средствах, которые были получены и затрачены, о людях, которые смогли получить помощь».
Если в открытом доступе вы не нашли отчетов, их можно и нужно запрашивать, акцентирует внимание эксперт. Честные организации всегда пойдут навстречу и нужную информацию предоставят. Мошенники начнут искать отговорки. Юрист инструктирует, как «читать» отчетность фондов:
1. В части расходов у НКО две основные статьи – программные расходы (на реализацию благотворительных программ) и административные (содержание офисов, оплата труда руководителя, юриста, бухгалтера).
2. В отчете должно быть указано соотношение административных и программных расходов. Обычно первые не должны превышать 20% от вторых. Это оговорено в законе о благотворительности.
3. В отчете не должно быть глобальных нестыковок. Например, несоответствия данных о персонале: если в фонде работают три человека, а в отчете указана зарплата для десяти сотрудников.
4. У отчетов должна быть преемственность – данные за прошлые годы работы фонда, с которыми можно сравнить текущие показатели.
5. Очевидные подозрения должно вызвать отсутствие отчетности, ее нерегулярность, путанность, нелогичность.
Также фонды и частные благотворители могут выкладывать отчеты по конкретным случаям на своих сайтах и в соцсетях, добавляет юрист. У вас должно быть понимание, сколько и куда перечислено, по каким каналам (со скринами СМС, банковских переводов, процедур открытия опечатанных боксов для пожертвований).
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Как общаться с представителями фондов
Юрист призывает не стесняться задавать вопросы. Честные фонды всегда идут навстречу, не увиливают, не придумывают отговорки и могут четко сказать, на какие цели собираются средства. Можно попробовать вычислить нелегальную организацию, задав представителю вопрос, куда можно подъехать, чтобы посмотреть документы, обсудить внесение пожертвований лично с ответственным лицом, отмечает Нина Валиуллина:
«Если это мошенники, они начнут уходить от разговора и прекратят выходить на связь. Ведь наверняка у них нет ни офиса, ни служебной квартиры».
Волонтер фонда «Старость в радость» Оль Ворохова рассказывает, как начала свою деятельность:
«Я узнала о фонде от попечителя, Родиона Газманова. Увидела пост, что нужны волонтеры. Отозвалась, прошла инструктаж и начала работать. Впоследствии стала модератором волонтерского форума этой организации».
Сложно найти благотворительную организацию, которой не нужны помощники. Иногда на таких сайтах и в соцсетях вывешивают информацию о поиске волонтеров. Также можно обратиться с этим вопросом к представителям фонда, рекомендует волонтер. Мошенники вряд ли с энтузиазмом откликнутся на ваше предложение о неденежной помощи.
Психолог Мария Струтинская также делится советом:
«Если просят помощи, порекомендуйте обратиться в конкретный фонд. Частая отговорка мошенников – им в фонде отказали. Это в принципе очень редкий случай, потому как повлечет для НКО разбирательства. Попросите показать копию отказного документа. Как правило, на этом этапе мошенники сворачивают беседу».
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Как проверить фотографии нуждающихся
Мошенники зарабатывают на сердобольности людей. Поэтому стараются выкладывать фотографии и видео пациентов, которые вызовут соответствующие эмоции. Такие материалы легко скопировать и опубликовать на своем «левом» сайте. Оль Ворохова делится негласным правилом:
«При размещении фото с ребенком или взрослым, которым собирают деньги, на фото должна стоять ссылка официальной группы по сбору средств – по диагонали на всю фотографию. Это нужно, чтобы ее не могли затереть и как-то исправить в фотошопе. Сверьте каждую букву и цифру, зайдите в эту группу или на сайт».
Обманщики используют фотографии не просто чужих фондов и пациентов. Особый цинизм – когда выкладывают снимки детей, которые уже не справились с болезнью какое-то время назад, то есть после их смерти. Нина Валиуллина рекомендует проверять фото, размещенные на сайте, с помощью поиска по картинке:
«Правой кнопкой мыши кликните по картинке и скопируйте ее адрес. Затем в поисковике выберите «поиск по картинке» и вставьте скопированный адрес.
За неимением подлинных снимков мошенники нередко обращаются к онлайн-фотобанкам, поэтому если вы увидите эту же фотографию на фотостоке либо с описанием, где уже другой повод для сбора – не переводите деньги».
Психология благотворительности
Зачастую люди откликаются на просьбы о помощи в сети спонтанно. Такой эмоциональный поступок, душевный порыв. И этим пользуются мошенники, которые собирают деньги на лечение несуществующих пациентов. Тем, кто хочет помогать нуждающимся, но не знает, как это делать, или боится обмана, психолог Мария Струтинская предлагает посмотреть на деятельность фондов под другим углом:
«Когда происходят стихийные бедствия и другие катастрофы, банки крови активно призывают добровольцев сдавать кровь для пострадавших. На волне сострадания люди выстраиваются в очереди на сдачу крови. Потом процесс идет на спад. И в обычные дни банки крови часто могут испытывать дефицит биоматериала. Так и с благотворительностью».
Как и банк крови, благотворительный фонд – это система. Чтобы развиваться и работать как часы, она нуждается в постоянной поддержке. Так у организации будет возможность эффективно распределять помощь, а у вас – уверенность, что ваши деньги действительно идут на благо. Эксперт рекомендует выбрать фонд, которому вы доверяете, и определить для себя оптимальный вариант регулярного взаимодействия, например, какой-то ежемесячный платеж. Струтинская добавляет:
«Схем мошенничества в этой сфере очень много. И преступники становятся только хитрее, грамотнее, изощреннее, циничнее. Не выбрасывайте свои добрые дела на ветер. Нужно настроить себя на то, что настоящая помощь – это помощь осознанная и обдуманная».
Тех, кто решает делать добро, юрист Валиуллина также призывает мыслить критически и не поддаваться на эмоциональное давление, а сначала проверить НКО. Ни один благотворительный фонд не собирает пожертвования на улице наличными или на карты частных лиц, потому что это неподотчетные средства, напоминает юрист. Сначала проверять, а потом доверять – это не про цинизм:
«Берегите свои средства. Критическое мышление и проверка информации – никакой другой защиты от мошенников не существует. Ваша безопасность – в ваших руках. Ведь в тот самый момент, когда вы переводите деньги сомнительной организации, в этой сумме может действительно нуждаться другой человек».
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Где искать благонадежные фонды
Если вы готовы помочь тем, кто нуждается, юрист советует заглянуть на порталы «Нужна помощь», «Добро Mail.ru», «Русфонд», «Благо.ру». Там публикуют реестры надежных, проверенных НКО. Но если фонда, о котором вы недавно узнали, нет в этих списках, это не обязательно значит, что организация ненадежная. Это просто повод внимательнее изучить информацию о ней, добавляет юрист.
Оль Ворохова делится благотворительными проектами, которым доверяет, – «Добропочта» и «Добрые крышечки»: там помогают инвалидам и детям с ДЦП. Также волонтер фонда «Старость в радость» напоминает, что добро – это не только про деньги, лекарства и продукты. Радость человеку так просто можно подарить открыткой и добрым словом:
«В данный момент наш фонд имеет около 45 тысяч подопечных. Это не только одинокие бабушки и дедушки, но и молодые люди с инвалидностью или детским интеллектом. Из детских домов они переезжают после совершеннолетия в дома престарелых. Каждый месяц мы поздравляем их с днями рождения, именинами. К крупным праздникам (Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая) организуем сбор подарков и рассылку открыток. Откликаются на такие акции добрые люди со всех уголков страны и СНГ».
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