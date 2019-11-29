РИАМО - 29 ноя. В 17 столичных музеях появился доступ к городскому Wi-Fi, такую возможность недавно получил музей «Дом Бурганова», в котором установили 15 точек доступа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего в музеях Москвы действует свыше 400 точек доступа к беспроводной городской сети.

«Сегодня воспользоваться бесплатным городским интернетом могут посетители почти 600 столичных площадок культуры. Это библиотеки, дома культуры и музеи. С появлением беспроводной сети в Доме Бурганова возможность подключиться к городскому Wi-Fi теперь есть в 17 музеях департамента культуры», — сказал начальник направления «Общегородской Wi-Fi» в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов.

Москвичи смогут легко подключиться к сети, им для этого понадобиться найти нужную — Moscow_WiFi_Free, после открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на портале mos.ru или номера телефона, на который поступит СМС с кодом. И завершить процесс — нажав кнопку «Войти в интернет».

Процесс идентификации проводится один раз в три месяца, а авторизацию пользователь проходит раз в сутки при первом подключении.

Чаще всего к городскому Wi-Fi подключаются в музейно-выставочном объединении «Манеж», также популярностью пользуется музей-заповедник «Царицыно» и Мемориальный музей космонавтики. Также весной этого года к сети был подключен Государственный Дарвиновский музей.

Бесплатный интернет позволяет посетителям получить в музеях доступ к дополнительному контенту: виртуальным экскурсиям, выставкам, справочной информации.