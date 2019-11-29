РИАМО - 29 ноя. Фестиваль «Новогодний расколбас» пройдет с 27 по 30 декабря в подмосковном Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Гостей фестиваля ждет более 50 видов только мясной продукции от фермеров Московской области и соседних регионов, конкурсы и розыгрыши, зоны общепита, концертная программа, мастер-классы и не только», – сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он добавил, что на глазах у гостей будет установлен мировой рекорд – изготовление самой длинной шаурмы.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Талсинская, дом 1А (Щелковский рынок).